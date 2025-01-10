Pakistan International Airlines возобновили полеты в Европу после четырехлетнего запрета

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Государственный авиаперевозчик Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) возобновил прямые полеты в европейские страны после того, как Европейское агентство безопасности полетов (EASA) отменило действовавший четыре года запрет, сообщает AP.

Самолеты PIA в Париж будут летать два раза в неделю. Билеты на первый рейс были полностью раскуплены, их приобрели более 300 человек.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что PIA вскоре расширит количество стран, в которые будет летать.

EASA ввело запрет на полеты самолетов PIA в 2020 году, после того, как 97 человек погибли при крушении самолета авиакомпании под Карачи. После этого занимавший тогда пост министра авиации Гулам Сарвар Хан заявил, что расследование выявило, что почти треть пакистанских пилотов сжульничали на экзаменах на летчика.

Асиф заявил, что запрет EASA стал результатом "безответственного высказывания" Хана.