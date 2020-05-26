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Москва потребовала допустить экспертов РФ во все биолаборатории центра Лугара в Грузии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил обеспокоенность военно-биологической деятельностью "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара", построенного Соединенными Штатами в Грузии, и выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса.

"Осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов. Данная лаборатория высокого уровня биозащиты построена министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник.

"Посещение Центра им. Р.Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси", - говорится в комментарии.

В МИД РФ считают, что посещение Центра экспертами из России будет целесообразно только при условии, что им гарантируют доступ во все лабораторные корпуса (в том числе и в помещения, занимаемые американскими специалистами), "что позволит обеспечить его реальную проверку".

В комментарии подчеркивается, что на территории Центра действует "Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия". По имеющейся у МИД РФ информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.

"Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", - говорится в комментарии российского министерства.

"Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах", - отмечает МИД РФ.

Биолаборатория в Грузии

В ноябре 2019 года пресс-служба администрации правительства Грузии сообщала, что российские эксперты могут посетить действующую вблизи Тбилиси биолабораторию Лугара. Там уточнили, что об этом заявил на встрече с российским сенатором Григорием Карасиным в Праге специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"С учетом интереса российской стороны Зураб Абашидзе подтвердил, что так называемая лаборатория Лугара проводит свою деятельность в прозрачном режиме и двери лаборатории открыты для ученых и экспертов всех стран, включая российских", - говорили тогда в пресс-службе.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.

Центр Лугара МИД РФ Грузия США

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