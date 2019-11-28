В Грузии заявили, что двери лаборатории Лугара открыты для ученых из РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские эксперты могут посетить действующую вблизи Тбилиси биолабораторию Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара), сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.

Там уточнили, что об этом заявил на встрече с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным в Праге специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"С учетом интереса российской стороны Зураб Абашидзе подтвердил, что так называемая лаборатория Лугара проводит свою деятельность в прозрачном режиме и двери лаборатории открыты для ученых и экспертов всех стран, включая российских", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.

Ранее, 24 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос посещения российскими специалистами лаборатории им. Лугара в Грузии остается на повестке дня, но в нынешних условиях не находится на "переднем плане".

До этого, 13 июня, Карасин сообщил, что грузинская сторона готова предоставить российским экспертам возможность осмотреть действующую близ Тбилиси биолабораторию Лугара. "Это будет очень хорошо, оправдано и приветствуется", но до визита российских экспертов в Грузию они должны согласовать с грузинскими коллегами все детали, сказал тогда Карасин.