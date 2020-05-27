Премьер Киргизии ушел в отпуск на фоне коррупционного скандала

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по делу о коррупции при использовании частот мобильной связи, сообщает в среду пресс-служба правительства страны.

"В стенах Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ИФ) прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск", - заявил Абылгазиев, чьи слова приводит пресс-служба.

"К расследуемому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, и виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Абылгазиев.

В пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в начале апреля по факту коррупции со стороны отдельных сотрудников Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) было зарегистрировано досудебное производство. Эти чиновники подозреваются в том, что в сговоре с представителями частных компаний, в нарушение требований законодательства, пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц.

Генпрокуратура поручила устранить нарушение закона, после чего приказы о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра были отменены. Сейчас устанавливается сумма причиненного государству ущерба, принимаются меры по его возмещению.

По данным киргизских СМИ, в марте ОсОО "Sky Mobile" (торговая марка Beeline) приобрела за $1,8 млн компанию "Ала-TV", а вместе с ней и лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения. Далее сотовая компания через ГКИТиС переоформила радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 5 млрд сомов ($67,5 млн).

Киргизское информационное агентство 24 kg со ссылкой на источники сообщает, что в рамках этого дела задержаны экс-директор Государственного агентства связи при ГКИТиС Наталья Черногубова, два сотрудника ГКНБ, в том числе начальник одного из управлений, а также директор компании "Ала-TV".

20 мая на заседании парламента Киргизии депутат Жанар Акаев заявил, что сделка по продаже радиочастот не могла состояться без участия высокопоставленных чиновников. "Речь идет об очень большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр должен доказать свою непричастность к этому скандалу. В случае, если глава правительства имеет к этому отношение, то он должен ответить", - заявил Акаев.