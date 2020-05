Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.

"Если законопроект о FISA будет принят сегодня вечером в Палате Представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. Массовое злоупотребление FISA было большой частью этого", – написал Трамп в твиттере.

If the FISA Bill is passed tonight on the House floor, I will quickly VETO it. Our Country has just suffered through the greatest political crime in its history. The massive abuse of FISA was a big part of it!