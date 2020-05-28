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Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.

"Если законопроект о FISA будет принят сегодня вечером в Палате Представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. Массовое злоупотребление FISA было большой частью этого", – написал Трамп в твиттере.

Срок действия программы слежки "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), которая позволяет следить за подозреваемым с использованием всех его электронных устройств, истек 15 марта. Сенат уже проголосовал за продление программы на 2,5 года.

Ранее генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц обнаружил, что в ФБР систематически допускают нарушения и ошибки при подготовке запросов о постановке подозреваемых на "прослушку" для защиты нацбезопасности.

"У нас нет уверенности в том, что ФБР выполняла все процедуры в соответствии с действующими правилами, а также – в том, что весь процесс (подготовки запросов - ИФ) проводился таким образом, чтобы не нарушать стандарты на запросы о "прослушке", закрепленные в Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA)", – говорится в отчете генерального инспектора.

В статье отмечается, что изначально подобные проблемы были выявлены в случае с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа – Роджера Стоуна.

В ноябре 2019 года экс-советник был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы в США 2016 года.

Дональд Трамп США FISA

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