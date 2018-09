Трамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить судебные документы, подпадающие под действие Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), и текстовые сообщения Министерства юстиции, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

President Trump directs U.S. Justice Dept. to publicly release "all text messages relating to the Russia investigation, without redaction, of James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, and Bruce Ohr," as well as declassify other material related to the investigation. pic.twitter.com/0HBWyb3Hg6