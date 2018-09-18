Трамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить судебные документы, подпадающие под действие Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), и текстовые сообщения Министерства юстиции, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

President Trump directs U.S. Justice Dept. to publicly release "all text messages relating to the Russia investigation, without redaction, of James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, and Bruce Ohr," as well as declassify other material related to the investigation. pic.twitter.com/0HBWyb3Hg6 — Breaking News (@BreakingNews) September 17, 2018

Комитеты разведки Палаты представителей и Сената просматривали документы Суда по негласному наблюдению в целях внешней разведки (суда FISA) в поисках доказательств, которыми ФБР в 2016 году обосновывало слежку за Картером Пейджем, бывшим советником Трампа, пишет The Washington Times.

Президент США приказал рассекретить 19 страниц заявления в суд FISA, который санкционирует наблюдение за гражданами США, и все сообщения ФБР о допросах чиновника Министерства юстиции Брюса Ора, подготовленные в связи с расследованием в России, а также все отчеты ФБР о допросах Пейджа в связи со всеми заявлениями суда FISA.

Трамп также поручил Министерству юстиции и ФБР опубликовать все текстовые сообщения, связанные с расследованием "российского дела" и его фигурантами, которых считают активными участниками предполагаемого сговора штаба Трампа с Кремлем. Среди них - бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший сотрудник ФБР Питер Стрзок, бывший адвокат ФБР Лиза Пейдж и Брюс Ор.