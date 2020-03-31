Минюст США выявил у ФБР систематические ошибки в запросах на "прослушку"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц обнаружил, что ФБР систематически допускают нарушения и ошибки при подготовке запросов о постановке подозреваемых на "прослушку" для защиты нацбезопасности, сообщила во вторник The New York Times.

"У нас нет уверенности в том, что ФБР выполняла все процедуры в соответствии с действующими правилами, а также - в том, что весь процесс (подготовки запросов - ИФ) проводился таким образом, чтобы не нарушать стандарты на запросы о "прослушке", закрепленные в Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA)", - говорится в отчете генерального инспектора, выдержки из которого приводит газета.

В статье отмечается, что изначально подобные проблемы были выявлены в случае с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа - Роджера Стоуна. Однако после этого в Минюсте решили проверить, не встречаются ли аналогичные проблемы и в других делах.

Газета отмечает, что Хоровиц обнаружил, что ошибки и неаккуратное оформление запросов встречаются именно систематически, а не лишь в отдельных случаях.

The New York Times отмечает, что такие выводы - удар по ФБР. Однако в то же время, доклад ставит под сомнение правильность позиции сторонников Трампа, уверенных, что до его избрания на пост президента некоторые сотрудники ФБР участвовали в сговоре, нацеленного на то, чтобы не пустить его к власти. Эта теория основывается на предположении о том, что в ФБР действовали с нарушениями именно в случаях, имевших отношение к Трампу. Однако доклад Хоровица, напротив, указывает на то, то ошибки совершались повсеместно и в самых разных случаях.

Команда Хоровица рассмотрела случайно выбранные 29 запросов ФБР в рамках FISA на получение разрешения прослушивать кого-либо в рамках расследования дел о терроризме или шпионаже.

В каждом из запросов были найдены нарушения, неточности, ошибки. В отчете не уточняется, насколько серьезными были ошибки в заявлениях и повлияли ли они на решение суда выдавать разрешение на прослушивание разговоров.

В заявлении ФБР, приложенном к отчету, руководство бюро заявляет, что согласно с выводами инспектора и обещает устранить выявленные недочеты.