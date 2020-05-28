Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь у германского порта Мукран

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.

Сейчас судно бросило якорь примерно в четырех милях (6,4 км) к юго-востоку от порта.

В Мукран "Академик Черский" пришел три недели назад из территориальных вод России, где он стоял на рейде порта Балтийск несколько дней после перехода из Находки. Там судно пополнило запасы топлива, провизии и воды, а также взяло на борт дополнительных членов экипажа.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, проект "Северный поток 2" будет завершен российской стороной.

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе.