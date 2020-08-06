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США пригрозили порту в ФРГ санкциями в связи с "Северным потоком 2"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы-республиканцы Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон предупредили германскую компанию Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом Мукран, о том, что она может подпасть под санкции, связанные с проектом "Северный поток 2".

В порту Мукран складированы трубы, необходимые для реализации проекта "Северный поток 2".

"Это послание является формальным оповещением о риске введения экономических санкций в отношении Fahrhafen Sassnitz GmbH и порта Мукран, а также в отношении руководства, держателей акций и сотрудников (компании и порта). Эти потенциально фатальные санкции могут отрезать компанию Fahrhafen Sassnitz GmbH от США финансово и коммерчески", - написали сенаторы.

По их словам, единственным возможным ответственным шагом в действиях Fahrhafen Sassnitz GmbH является прекращение предоставления товаров, услуг, обеспечения и поддержки проекта "Северный поток 2".

"Без сомнения, поддержка, которую вы оказываете судам "Фортуна" и "Академик Черский", подпадет под санкции в тот момент, когда одно из этих судов либо погрузит трубу в воду, сооружая "Северный поток 2", либо будет привлечено к любой другой деятельности, связанной с укладыванием труб, и имеющей отношение к проекту", - говорится в послании, размешенном на сайте сенатора Тэда Круза.

"Законодательство требует, чтобы президент (США) выпустил соответствующие предписания", - отмечается в нем.

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, принятый в Сенате, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

США Германия Мукран Северный поток 2

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