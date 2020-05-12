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Трубоукладчик "Газпрома" встал к причалу в немецком порту Мукран

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" ушел с якорной стоянки и ошвартовался в немецком порту Мукран, свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.

"Академик Черский" встал у самого большого по протяженности причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе и российской ширины. На соседних причалах стоят российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и немецкое судно Boka Constructor, которое определяется как очень крупный и мощный дноуглубитель.

Известно, что в Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

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Как сообщалось, в Мукран "Академик Черский" пришел из территориальных вод России, где он стоял на рейде порта Балтийск несколько дней после перехода из Находки. Там судно пополнило запасы топлива, провизии и воды, а также взяло на борт дополнительных членов экипажа.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Обогнув Африку с юга (не воспользовавшись Суэцким каналом) судно прибыло в западный анклав страны. Во время перехода через Северное и Балтийское моря "Академика" до Балтийска сопровождало военное судно - спасательный буксир СБ-123.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В опубликованном на прошлой неделе отчете по МСФО "Газпром" написал, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Газпром Академик Черский

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