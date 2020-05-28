Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на бундестаг, сообщила в четверг представитель МИД Германии после того, как посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван для разговора в министерство.

"Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина", - сказала представитель министерства ФРГ.

Так называемый режим киберсанкций ЕС подразумевает, в частности, запрет на въезд в страны союза и замораживание активов.

Представитель МИД Германии также заявила, что у ФРГ есть "веские доказательства" того, что виновник хакерской атаки на бундестаг, то есть Бадин, работал на российское ГРУ.

Немецкие правоохранительные органы полагают, что россиянин был в составе хакерской группы, атаковавшей бундестаг. Речь идет о хакерской атаке в апреле - мае 2015 года.

Представитель немецкого МИД также предупредила, что Берлин может сам применить ограничительные меры в отношении представителей РФ в связи с кибератакой на бундестаг. Она добавила, что это дело правительство ФРГ рассматривает в контексте убийства в Тиргартене (район в Берлине), из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства в ФРГ.

"Правительство рассматривает это дело, в том числе, с учетом продолжающегося расследования так называемого дела об убийстве в Тиргартене, и оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры", - сказала немецкая чиновница.

Ранее в четверг посла России в Германии Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии, где сообщили, что в кибератаке на бундестаг подозревают россиян.

Кибератака на бундестаг и убийство Хангошвили

В начале мая стало известно, что что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Бадина. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, немецкие следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, причастных, по их версии, к атаке на бундестаг, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

В Берлине летом 2019 года был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у Москвы помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии Германии в Москве.