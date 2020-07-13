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Берлин начал переговоры со странами ЕС о санкциях против РФ в связи с кибератакой

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Решение наложить санкции на РФ из-за кибератаки на бундестаг пока не принято, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Это новый санкционный режим, который мы пытаемся задействовать впервые. Мы высказали эту просьбу в кругу стран-членов (ЕС - ИФ) и получили поддержку, конфиденциальные переговоры еще идут, поэтому в настоящий момент не могу вам сообщить конкретно", - сказал Бройль в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В конце мая представитель МИД Германии сообщила, что Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые, как утверждают немецкие власти, ответственны за кибератаку на бундестаг. Атака была совершена в 2015 году.

Так называемый режим киберсанкций ЕС подразумевает, в частности, запрет на въезд в страны союза и замораживание активов.

Германия Райнер Бройль ЕС

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