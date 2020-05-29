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Twitter счел пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе нарушающим правила соцсети

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компания Twitter увидела восхваление насилия в посте президента США Дональда Трампа, в котором он назвал "отморозками" протестующих в Миннеаполисе, где сожгли полицейский участок, и пригрозил применить огнестрельное оружие.

Данный твит Трампа был признан нарушающим правила соцсети, однако блокировать данную запись в Twitter не стали, посчитав, что она может вызвать "общественный интерес".

"Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить. Только что говорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные будут с ним. Мы возьмем контроль в случае трудностей, но, когда начинается мародерство, начинается и стрельба", - написал Трамп.

В компании сочли, что последнее предложение этого твита, где Трамп цитирует фразу "когда начинается мародерство, начинается и стрельба" восхваляет насилие. Фраза принадлежит Уолтеру Хедли, который возглавлял полицию в Майами во время расовых волнений в США в 1967 году.

Участники протестов и беспорядков, произошедших из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе. Беспорядки длятся уже три дня - протестующие устраивают поджоги в городе и грабят магазины, не обошлось и без жертв.

Резонансный указ Трампа о соцсетях

Ранее Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Данный документ нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.

Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: "Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента".

В американских компаниях Twitter, Facebook и Google указ Трампа о социальных сетях сочли угрозой свободе интернета.

Ранее в мае Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию. Это вызвало сильное недовольство у президента США.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться, после того как требования справедливости закончили нападением на полицейский участок, который обвинил в расизме.Протестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз развернул Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и все автобусные перевозки из соображений безопасностиБрат Джорджа, Филониз Флойд, сказал, что он надеется, что вовлеченные полицейские получат максимальное наказание предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Дональд Трамп Twitter США Миннеаполис

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