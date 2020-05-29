Twitter счел пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе нарушающим правила соцсети

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компания Twitter увидела восхваление насилия в посте президента США Дональда Трампа, в котором он назвал "отморозками" протестующих в Миннеаполисе, где сожгли полицейский участок, и пригрозил применить огнестрельное оружие.

Данный твит Трампа был признан нарушающим правила соцсети, однако блокировать данную запись в Twitter не стали, посчитав, что она может вызвать "общественный интерес".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won"t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

"Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить. Только что говорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные будут с ним. Мы возьмем контроль в случае трудностей, но, когда начинается мародерство, начинается и стрельба", - написал Трамп.

В компании сочли, что последнее предложение этого твита, где Трамп цитирует фразу "когда начинается мародерство, начинается и стрельба" восхваляет насилие. Фраза принадлежит Уолтеру Хедли, который возглавлял полицию в Майами во время расовых волнений в США в 1967 году.

Участники протестов и беспорядков, произошедших из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе. Беспорядки длятся уже три дня - протестующие устраивают поджоги в городе и грабят магазины, не обошлось и без жертв.

Резонансный указ Трампа о соцсетях

Ранее Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Данный документ нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.

Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: "Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента".

В американских компаниях Twitter, Facebook и Google указ Трампа о социальных сетях сочли угрозой свободе интернета.

Ранее в мае Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию. Это вызвало сильное недовольство у президента США.