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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
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Академик РАН заявил, что пандемия может отбросить ситуацию с ядерным оружием в 50-е годы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса негативно влияет на международную систему контроля за вооружениями, не снижая темп милитаризации стран-лидеров, что ставит под угрозу мировую безопасность, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов.

"Пандемия, с одной стороны, отвлекла внимание, с другой стороны напрямую уже негативно сказалась на системе контроля за вооружениями, и в-третьих она ничуть не затронула основные военные программы ведущих государств", - сказал Арбатов на онлайн-сессии "Примаковских чтений", которые провели в пятницу "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

"Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 50-е годы. В то время, когда было ядерное сдерживание, шла гонка вооружений, но не было никакой системы контроля за этими вооружениями. До чего мир дошел в те годы известно - он дошел до Карибского кризиса 1962 года", - заявил академик.

Он подчеркнул, что коронавирус уже вызвал временное прекращение инспекционных поездок России и США по договору СНВ-3 и отмену конференции по случаю 50-летия Договора о нераспространении ядерного оружия, что особенно опасно в связи с кризисом отношений между США и Ираном.

"Назревает новый кризис, чреватый войной в связи с тем, что США вышли из соглашения по свертыванию иранской ядерной программы", - отметил эксперт.

По словам Арбатова, угрозе способствует и выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу, а также обсуждение возможности выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

"Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. И Северная Корея с прошлого года прекратила эти испытания. Если США выйдут из этого договора, то рухнет и Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно связаны", - заключил Арбатов.

Хроника 09 января – 29 мая 2020 годаПандемия коронавируса
ИМЭМО РАН Алексей Арбатов США Коронавирус

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