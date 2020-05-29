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США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу президент Дональд Трамп.

Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли, соглашений об экстрадиции.

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