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В Госдуме заявили, что США ускоряют интеграцию Гонконга в состав КНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Без экономической поддержки Вашингтона протестующие в Гонконге остаются явно на аутсайдерских позициях, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Трамп, противостоя решениям китайского руководства, фактически ускоряет процесс интеграции Гонконга в состав Китая", - сказал Новиков в пятницу.

По его словам, после заявлений президента США "колеблющаяся часть граждан и бизнеса теряет аргументы, чтобы стоять на стороне Гонконга" в качестве отдельной системы в составе Китая.

По мнению парламентария, "борьбу за колеблющуюся часть сторонники Вашингтона теперь проигрывают".

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса. Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто перестал быть автономной составляющей Китая. "Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли, соглашений об экстрадиции.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

Госдума США Гонконг КНР

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