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Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Дональд Трамп выступает перед публикой после запуска космического корабля Crew Dragon
Фото: Reuters

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 – "это очень устаревшая группа".

Саммит состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне – в "классическом" формате из семи стран. Из-за пандемии коронавируса ежегодная очная встреча лидеров сорвалась. Есть вероятность, что она пройдет по видеосвязи.

Россия уже состояла в этой организации с 1997 по 2014 год. В это время она называлась "Большой Восьмеркой" или G8. В 2014 году Россия председательствовала в организации и саммит ее лидеров должен был пройти в Сочи вскоре после зимних Олимпийских игр. Весной главы стран "Семерки" решили не ехать в Сочи, перенесли саммит в Брюссель и не пригласили туда Россию. Они предъявили обвинения в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. Больше Россия не участвовала во встречах такого формата.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7, несмотря на желание и попытки лидеров некоторых стран сделать это.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, что России никогда не давали участвовать в организации в полном объеме. По его словам, Россию оттесняли от принятия решений в экономических сферах. Из-за этого G8 уже десять лет назад "недоставало легитимности".

При этом президент Владимир Путин заявил, что с радостью примет лидеров стран "Семерки", если они восстановят прежний формат и согласятся приехать в Россию. Он сказал, что не представляет альянс крупнейших экономик мира без участия Индии и Китая.

США Дональд Трамп G7 Россия Австралия Южная Корея Индия

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