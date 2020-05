Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 – "это очень устаревшая группа".

