Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована ни в возвращении в "Группу семи", ни в изучении выдвигаемых для этого критериев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков; дипломат также признался, что его смешат попытки лидеров стран G7 вернуть РФ в эту международную структуру.

"Мы понимаем, что "семерка" сохраняет статусность, но характер ее деятельности вызывает немало вопросов, и у нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия для возвращения России в "семерку" эта группа стран, или хотя бы некоторые из них, формулирует", - сказал Рябков в пятницу на дискуссии в клубе "Валдай".

Он отметил, что лидеры и политики стран G7 активно направляют сигналы по поводу возвращения России в "семерку", обсуждают критерии и условия этого возвращения. "Меня это очень веселит, потому что по-большому это из той же серии, что "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что сейчас есть другие форматы, в которых решаются серьезные вопросы, такие как G20, БРИКС и форматы евразийских интеграционных процессов.

В октябре исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни говорил, что администрация США готова рассмотреть возможность пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году. Он также отметил, что дискуссии о восстановлении формата G8 - при членстве России - продолжаются, а присутствие РФ на следующем саммите G7 может стать шагом к возрождению "Группы восьми".

За возвращение России в G7 и восстановления формата "Группы восьми" также выступал ранее в этом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Со своей стороны Путин в ответ на это заявлял, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе формата G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи".

В 2014 году лидеры семи стран-участниц G8 проголосовали за исключение Москвы из объединения. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".