Протестующие вновь собрались у Белого дома в Вашингтоне

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Второй день подряд протестующие против жестокости полицейского, по вине которого в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, осаждают кварталы, прилегающие к Белому дому, сообщает агентство Associated Press.

Полиция останавливает манифестантов за несколько кварталов от Белого дома, применяя слезоточивый газ. В некоторых случаях приходится вмешиваться служащим Национальной гвардии округа Колумбия. Протестующие забрасывают силовиков бутылками, дорожными знаками, поджигают автомобили, контейнеры для мусора, бьют стекла в окнах и витринах.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил признательность Секретной службе, занимающейся его охраной, за то, как она вела себя перед демонстрантами.

По словам президента, агенты службы позволяли протестующим "кричать и декламировать сколько угодно", но в то же время агенты демонстрировали готовность действовать, если возникала какая-либо угроза безопасности людей.

По данным на утро воскресенья, в связи с беспорядками режимы комендантского часа объявлены как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.