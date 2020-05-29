Полицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожего

Участница протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Офицер американской полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), был арестован в пятницу, сообщает агентство Associated Press.

Прокурор округа Хеннепин Майк Фримен сообщил, что полицейскому предъявили обвинения в непредумышленном убийстве после того, как было собрано достаточно доказательств.

Агентство напоминает, что именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Ранее сообщалось, что четверо полицейских, причастных к произошедшему с Флойдом, были уволены. Однако родственники погибшего требовали возбудить дело об убийстве.

ABC News со ссылкой на полицию Миннеаполиса сообщал, что полицейские прибыли на вызов о попытке расплатиться поддельным чеком. Отмечалось также, что полицейские получили сигнал о том, что подозреваемый может оказать сопротивление.

Инцидент с гибелью задержанного спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

Позднее в нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.