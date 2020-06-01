Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 059 017+134 742

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома
Контрольно-пропускной пункт возле Белого дома в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп находился в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают местные СМИ.

В миреПротестующие вновь собрались у Белого дома в ВашингтонеЧитать подробнее

По данным газеты The New York Times, президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома. Издание отмечает, что бункер ранее использовался во время терактов.

Телеканал CNN добавляет, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне стали частью многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

США Дональд Трамп Вашингтон Джордж Флойд Миннеаполис

Новости по теме

Новости

FT рассказала о принуждении северокорейской элиты к покупке гособлигаций

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

Главы НАСА и SpaceX рассчитывают на сотрудничество с Россией в космосе

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon

Трамп вновь пообещал признать "Антифа" террористической организацией

Трамп вновь пообещал признать "Антифа" террористической организацией
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для публики

Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для публики

К МКС впервые пристыковался частный космический корабль с астронавтами на борту

К МКС впервые пристыковался частный космический корабль с астронавтами на борту

Космический корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек

В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');