К МКС впервые пристыковался частный космический корабль с астронавтами на борту

Субботний старт ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon с мыса Канаверал в США Фото: Reuters

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС).

На борту Dragon, который разработан и принадлежит частной компании SpaceX, находятся астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.

Корабль Crew Dragon стартовал в субботу, 30 мая, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это первый американским пилотируемый старт с территории США с 2011 года. Тогда прекратили полеты многоразовых шаттлов. Последний в космосе побывал шаттл "Атлантис".

Запуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Успешный запуск Crew Dragon символизирует начало новой эпохи освоения космоса для НАСА, которое теперь будет закупать транспорт у коммерческих организаций, пишет "Би-би-си". Закончился период, когда агентство владело и руководило запуском космических кораблей к МКС. Теперь запуск и будут осуществлять частные корпорации, как, в данном случае, компания Илона Маска SpaceХ.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае НАСА договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.