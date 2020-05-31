К МКС впервые пристыковался частный космический корабль с астронавтами на борту
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС).
На борту Dragon, который разработан и принадлежит частной компании SpaceX, находятся астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.
Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR— NASA (@NASA) May 31, 2020
Корабль Crew Dragon стартовал в субботу, 30 мая, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это первый американским пилотируемый старт с территории США с 2011 года. Тогда прекратили полеты многоразовых шаттлов. Последний в космосе побывал шаттл "Атлантис".
Запуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для коммерческих полетов астронавтов к МКС.
Успешный запуск Crew Dragon символизирует начало новой эпохи освоения космоса для НАСА, которое теперь будет закупать транспорт у коммерческих организаций, пишет "Би-би-си". Закончился период, когда агентство владело и руководило запуском космических кораблей к МКС. Теперь запуск и будут осуществлять частные корпорации, как, в данном случае, компания Илона Маска SpaceХ.
В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.
С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае НАСА договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.
В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.