Рогозин поздравил НАСА и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе, заявил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Дорогой Джим Брайденстайн, сейчас можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - написал он в твиттере.

"Прошу передать мои искренние приветствия Илону Маску (мне понравились его шутки) и команде SpaceX, - сказал Рогозин по-английски. - С нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества!"

Ранее в воскресенье новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС.

На борту Dragon, который разработан и принадлежит частной компании SpaceX, находятся астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.