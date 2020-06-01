FT рассказала о принуждении северокорейской элиты к покупке гособлигаций

По данным СМИ, страна переживает тяжелейший с 1997 года кризис на фоне пандемии коронавируса и санкций

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын требует от обеспеченных жителей КНДР серьезно вложиться в бюджет страны. Такой вывод газета FInancial Times делает, основываясь на сообщениях о планах Северной Кореи выпустить гособлигации - впервые с 2003 года.

В апреле южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники сообщило, что облигации уже напечатаны и доставлены в центральный банк КНДР. По данным портала, власти приказали организациям, использующим бюджетные средства, расплачиваться облигациями с поставщиками внутри страны. Таким организациям выделят около 60% облигаций, еще не менее 40% должны приобрести богатые северокорейцы. На информацию Daily NK в своем отчете ссылалось рейтинговое агентство Fitch.

FInancial Times пишет, что Северная Корея переживает тяжелейший с 1997 года экономический спад из-за пандемии коронавируса и международных санкций. Опрошенные изданием эксперты считают, что выпуск гособлигаций свидетельствует о тяжести экономического кризиса, а также об восстановлении Ким Чен Ыном централизованного управления экономикой и отказе от введения рыночных элементов в КНДР.

"Я думаю, что это первый реальный признак того, что они находятся под очень серьезным финансовым давлением из-за санкций и вируса", - заявил эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд, назвав выпуск гособлигаций "большим событием".

Он также отмечает, что гарантий возврата у покупателей облигаций нет, так как большинство северокорейских руководители "некомпетентны" в принятии инвестиционных решений и предоставлении социальных услуг.

По словам Бенджамина Сильберстайна из американского Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute), Пхеньян предпринял "разные способы" принуждения своего народа к передаче иностранной валюты правительству.

"Я также слышал от тех, кто регулярно общается с людьми внутри страны, что требования к "взносам за лояльность" и тому подобное возросли. Иными словами, деловые люди и вообще все, кто зарабатывает существенные деньги, должны внести "добровольный" вклад в государство, чтобы показать свою лояльность лидеру. Это, конечно, просто вымогательство под другим названием", - сказал он.

Андрей Абрахамян из сеульского университета George Mason University Korea, который тесно работает с северокорейским бизнесом, отмечает, что хотя власти "принудят бизнес-сообщество" к покупке облигаций, "переговоры" будут вестись по поводу их суммы, и в конечном итоге все будет зависеть от наличия у предпринимателей связей во власти.

В Северной Корее, по официальным данным, нет случаев заболевания COVID-19, но ряд СМИ сообщали о наличии заразившихся коронавирусом в стране.