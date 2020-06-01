КНДР начнет поэтапно открывать школы и детсады в начале июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея планирует начать поэтапное открытие школ по всей стране в начале этого месяца, сообщают в понедельник государственные СМИ.

"Превентивные меры были приняты таким образом, что начальные, средние и старшие классы школ начинают свои семестры, а также ясли и детские сады могут начать возобновлять свою работу в начале июня", - сообщает государственное радио КНДР.

Отмечается, что органам образования предписано поставить термометры и дезинфицирующие средства для рук на входе в школы и классы, а работникам школ и детских садов рекомендовано придерживаться "принципов защиты от вирусов".

В сообщении подчеркивается, что страна будет уделять первоочередное внимание тестированию на COVID-19 детей в яслях и детских садах, а также обеспечению необходимых дезинфицирующих средств.

Школы в Северной Корее должны были начать новые семестры в начале апреля, но каникулы неоднократно продлевались из-за пандемии коронавируса.

КНДР официально сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января в Северной Корее был предпринят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса.