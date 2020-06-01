Президент польской "Млековиты" опроверг вымогательство Россельхознадзором взятки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления польской компании "Млековита" Дариуш Сапиньски направил руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту официальное опровержение фактов вымогательства и заявил о готовности участвовать в расследовании и установлении истины.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в адрес Данкверта по дипломатическим каналам через посольство Польши в РФ поступило официальное письмо от председателя правления молочного кооператива "Млековита", в котором опровергается информация о якобы существующих фактах вымогательства со стороны представителей российского ведомства.

"Сапиньски сообщил, что с удивлением воспринял появившиеся в СМИ новости о том, что представитель компании получил коррупционное предложение от Россельхознадзора. Он подчеркнул, что "Млековита" не имеет представителей в России. Кроме того, сотрудники компании не встречались с сотрудниками Россельхознадзора и не получали предложения о решении каких-либо вопросов с российским ведомством", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Распространение ложной информации, по его мнению, отрицательно сказывается на репутации "Млековиты". Сапиньски выразил готовность участвовать в проведении расследования и поисках распространителей неправдоподобных сведений.

Как сообщалось, в понедельник Данкверт от своего имени подал заявление в ГУВД Москвы о клевете и заведомо ложном доносе. Интересы Данкверта в суде будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стало заявление некоего Ярослава Сергеева - жителя Московского региона в Генпрокуратуру, в котором он сообщил о факте якобы вымогательства главой Россельхознадзора у польской компании "Млековита" $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в РФ.

В Россельхознадзоре тогда заявили о планах обратиться в арбитражный суд в связи с клеветой.