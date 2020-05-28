В полиции подтвердили получение жалобы на вымогательство Данквертом взятки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Столичное управление полиции проводит проверку по заявлению от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве за снятие ограничений на поставки.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" сообщили, что проверка проводится в обязательном для таких случаев порядке по статьям 144 и 145 УПК РФ. "При этом полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок", - добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщили о том, что представитель польской компании производителя молочных продуктов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве взятки. Среди лиц, участвовавших в вымогательстве, упоминался глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, заявление в полицию поступило от представителя польской компании "Млековита". В документе говорится, что у руководства компании вымогали сумму около полумиллиона долларов "за снятие ограничений на поставки компании в РФ".

В Кремле сообщили, что проверят информацию. "Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Между тем в Россельхознадзоре заявили о намерении подать иск в арбитражный суд за распространение "заведомо ложных сведений" и нанесение репутационного ущерба.