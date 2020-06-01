Глава Россельхознадзора Данкверт подал заявление в полицию о ложном доносе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в ГУ МВД РФ по Москве о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос, сообщила его советник Юлия Мелано.

"Ранее Россельхознадзор информировал общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита"", - сказала Мелано журналистам. Она уточнила, что заявление подано "от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича", не от Россельхознадзора.

Интересы Данкверта в суде будет представлять адвокат Анатолий Кучерена. Он сообщил "Интерфаксу", что Данкверт просит правоохранительные органы возбудить уголовное дело по статьям "Клевета" и "Донос" в связи с появлением сообщений о вымогательстве якобы им и его заместителем 500 тыс. долларов у польской компании.

Как уточнил Кучерена, соответствующее заявление Данкверт подал на имя начальника Главного управления МВД по Москве Олега Баранова.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стало заявление некоего Ярослава Сергеева - жителя Московского региона - в Генпрокуратуру, в котором он сообщил о факте якобы вымогательства главой Россельхознадзора у польской компании "Млековита" 500 тыс. долларов за снятие ограничений на поставки ее продукции в РФ. По словам Данкверта, в этом заявлении содержатся сведения, которые он считает "заведомо ложными и не соответствующими действительности".

В этой связи глава Россельхознадзора полагате, что должно быть возбуждено уголовное дело по статье "Клевета" (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Кроме того, отмечается в заявлении Данкверта, поскольку Сергеев не подтвердил своего юридического отношения к компании "Млековита", то в его действиях усматриваются признаки преступления, а именно заведомо ложный донос.

Скандал вокруг "Млековиты" и Россельхознадзора

На минувшей неделе ряд СМИ сообщили о вымогательстве $500 тыс. у руководства польской компании "Млековита" высокопоставленными чиновниками Россельхознадзора, в том числе главой службы Данквертом. Россельхознадзор опроверг эти сообщения, назвав их "заведомо ложными сведениями".

Служба сообщила, что ранее в Генпрокуратуру РФ поступали аналогичные жалобы "от некого гражданина Сергеева Я.В., в них также шла речь о вымогательстве средств у польской компании". "Млековита" также опровергла сообщения российских СМИ о вымогательстве $500 тыс. у руководства компании.

Между тем, как сообщалось, московское управление полиции проводит проверку по факту поступления заявления от представителя зарубежной компании о вымогательстве за снятие ограничений на поставки товара в Россию.

Россельхознадзор также сообщал, что польская компания никогда не была крупным поставщиком молочной продукции в РФ. В 2013-2014 годах поставки этой компании составили всего 16,9 тыс. тонн молока и молочной продукции, из них в 2013 году - 11 тыс. тонн, в 2014 году (до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года) - 5,9 тыс. тонн.

В апреле 2014 года Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения на ввоз продукции этой компании в связи с повторным обнаружением в ее составе бактерий группы кишечной палочки. С августа 2014 года "Млековита", как и другие поставщики из ЕС, оказалась под эмбарго, поставки ее продукции в РФ невозможны даже при снятии ограничений из-за выявленных Россельхознадзором нарушений.