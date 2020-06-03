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Посол Ирана опроверг сообщения о нежелании Тегерана отдавать Киеву "черные ящики" сбитого самолета

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сообщения в иранских СМИ о том, что Иран решил не отдавать Киеву "черные ящики" сбитого в январе самолета "Международных авиалиний Украины", не соответствуют действительности, заявил в среду посол Ирана на Украине Манучехр Моради.

"Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана по передаче черных ящиков для расшифровки из-за якобы "промедления украинской стороны" не соответствуют официальной позиции Ирана", - написал по итогам встречи с Моради заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в фейсбуке.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Иран Украина PS752

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