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Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"
На месте крушения пассажирского лайнера "Международных авиалиний Украины". Тегеран, Иран, 8 января 2020 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Иран согласился выплатить компенсацию Киеву за сбитый в январе этого года по ошибке пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), приводит IRNA слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Крушение украинского самолета в Иране

В то же время Мусави отметил, что в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты", и добавил, что переговоры продолжаются.

Также официальный представитель МИД Ирана напомнил, что в числе пассажиров сбитого "боинга" были не только граждане Украины, но и его соотечественники.

В конце июля "черные ящики" самолета "МАУ" были доставлены в Париж и расшифрованы. Иран упрекали в том, что он затягивает с передачей бортовых самописцев на расшифровку. Тегеран, объясняя задержку, сослался на пандемию коронавируса.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Иран Украина Иран Аббас Мусави

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