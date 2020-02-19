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В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого украинского Boeing поврежден

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бортовой самописец ("черный ящик") сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" поврежден, передает иранское официальное информагентство IRNA со ссылкой на министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами.

"Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского авиалайнера... После ремонта "черный ящик" будет расшифрован, добавил Хатами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте IRNA в среду.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Иран Украина

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