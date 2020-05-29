Renault за три года сократит более 14 тыс. рабочих мест по всему миру

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault планирует сократить примерно 14,6 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро ($2,21 млрд) в течение трех лет.

Как сообщается в пресс-релизе компании, во Франции будет ликвидировано около 4,6 тыс. рабочих мест, в остальных странах - более 10 тыс.

План Renault также предусматривает сокращение производственных мощностей в мире с 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн в 2024 году. Автопроизводитель также откажется от запланированного наращивания мощностей в Марокко и Румынии.

Во Франции компания сконцентрируется на таких стратегических направлениях, как разработка электромобилей, развитие инновационных производств и циркулярной экономики. Renault начнет консультации с местными властями и профсоюзами об оптимизации производства на французских предприятиях.

"Мы полностью осознаем нашу ответственность, и запланированная трансформация может быть осуществлена только с учетом интересов всех сторон и путем социального диалога", - отметил глава компании Жан-Доминик Сенар.

Во вторник, 26 мая, Сенар встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который настоял на предоставлении компанией гарантий относительно будущего рабочих, пишет французская газета Le Figaro. Президент предупредил, что государство не даст Renault гарантий по кредиту в 5 млрд евро, пока компания не проведет переговоры с профсоюзами.