Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Афинах марш, поводом для которого стало убийство полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда, перерос в столкновения с полицией возле американского посольства в Греции, сообщает греческий телеканал EPT.

Отмечается, что большая часть мероприятия проходила мирно. В твиттере размещены видео, на которых демонстранты идут по улице с плакатами и выкрикивают лозунги против полиции.

Happening now in #Athens.

Thousands of people are marching to the #US Embassy in solidarity with the #Minneapolis rebellion and demanding justice for the killing of #GeorgeFloyd.

Against police brutality and State repression.#USprotests #InternationalSolidarity pic.twitter.com/mm01KDHSko — th1an1 (@th1an1) June 3, 2020

Беспорядки начались уже в конце марша. Группа молодых людей, участвовавших в акции, стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 12 человек были задержаны.

По данным EPT, в марше участвовали несколько тысяч представителей левых организаций, а также курды.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые акции протеста. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.