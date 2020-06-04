Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Афинах марш, поводом для которого стало убийство полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда, перерос в столкновения с полицией возле американского посольства в Греции, сообщает греческий телеканал EPT.

Отмечается, что большая часть мероприятия проходила мирно. В твиттере размещены видео, на которых демонстранты идут по улице с плакатами и выкрикивают лозунги против полиции.

Беспорядки начались уже в конце марша. Группа молодых людей, участвовавших в акции, стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 12 человек были задержаны.

По данным EPT, в марше участвовали несколько тысяч представителей левых организаций, а также курды.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые акции протеста. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Протесты у Белого дома в США

10
Греция Афины США Джордж Флойд Миннеаполис

Новости по теме

Новости

Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Лукашенко отправил в отставку правительство

Лукашенко отправил в отставку правительство

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Виртуальный саммит ЕС пройдет 19 июня

Автор "шведского пути" борьбы с коронавирусом признал ошибки

Автор "шведского пути" борьбы с коронавирусом признал ошибки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');