Трамп посчитал лишним привлекать военных для подавления протестов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что привлекать военных для подавления протестов в стране не потребуется.

"Я не думаю, что нам придется это делать", - ответил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV на вопрос, нужно ли отправлять военных в американские города для восстановления правопорядка.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.