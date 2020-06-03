Глава Пентагона выступил против использования армии для разгона протестов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер в среду заявил, что на данный момент выступает против применения акта, позволяющего направить действующую армию на подавление беспорядков в США.

"Я не поддерживаю применение акта о восстаниях", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он отметил, что подобные меры "должны применяться только в качестве крайней меры и только в наиболее экстренных и тяжелых ситуациях".

Задействование акта о восстаниях 1807 года наделяет президента США полномочиями разместить военных на территории страны для подавления мятежей, которые угрожают государству или его гражданам.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Американская Национальная гвардия состоит из формирований резерва, а не из действующих подразделений.