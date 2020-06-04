Экс-премьер Румас не вернется в правительство Белоруссии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Отправленный в отставку с поста премьер-министра Сергей Румас не войдет в новый состав правительства Белоруссии, он займется бизнесом, сообщил президент Александр Лукашенко. Он обсудил уже с Румасом его отставку, передает "БЕЛТА".

"Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - отметил Лукашенко.

Лукашенко распустил правительство вечером 3 июня. 4 июня он должен объявить новый состав кабинета министров. О планах сменить правительство он сообщил 25 мая, отметив, что сделает это до президентских выборов, намеченных на 9 августа.

Румас возглавлял правительство Белоруссии с августа 2018 года.

Российский политтехнолог Глеб Павловский сказал "Интерфаксу", что смена правительства - один из основных элементов избирательной кампании Лукашенко.

"По сути, это обычная "драматургия", свойственная избирательным кампаниями Лукашенко. Он всегда выжидает, и делает замеры уровня недовольства, и принимает меры, которые, с его точки зрения, должны снизить "градус напряженности" в обществе. Смысл данного маневра Лукашенко в том, что уход кабинета министров - некая символическая замена ухода самого нынешнего президента, - объяснил он. - Таким образом, Александр Григорьевич старается снизить недовольство своим "вечным президентством". Лукашенко видит скрытые параметры ситуации, контролирует уровень недовольства в истеблишменте, и в "народных низах". Он знает больше, чем показывает на публике. Очевидно, что в Белоруссии недовольство достигло высокого уровня. Полагаю, данная отставка показывает, что Лукашенко все это прекрасно понимает".

Павловский добавил, что отставка правительства понадобилась белорусскому президенту и для того, чтобы продемонстрировать Москве свою способность "твердо стоять на ногах" и сохранять политические позиции в Минске.

Основной интригой на данный момент является кандидатура нового главы правительства и кандидатуры на ключевые посты в кабинет министров, считает генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Вопрос не в самой отставке правительство, а в том, каков будет новый кабинет министров, и кто станет премьер-министром. В этом главная интрига. Если одни бюрократы заменят других, то вряд ли это даст Лукашенко какой-то имиджевый эффект", - сказал Минченко "Интерфаксу".

"С точки зрения имиджа у премьера Румаса все было неплохо. Проблемы в экономике и социальной жизни Белоруссии имели объективный характер, и вряд ли их можно увязывать с эффективной или неэффективной работой правительства. Белорусские власти, и, прежде всего, сам Лукашенко, никак не могли определиться со своей стратегией по интеграции с Россией. Возникали трения с Москвой", - сказал Минченко.

По его оценке, белорусский президент явно не стремится привлекать оппозиционных лидеров для работы в правительстве. "Лукашенко опроверг слухи о том, что кресло премьера якобы предлагалось одному из оппозиционных кандидатов в президенты.

Когда будет названа фамилия кандидаты в премьер-министры, и фамилия будущих членов правительства, можно будет говорить о тех ставках, которые делает президент", - отмечает политтехнолог.