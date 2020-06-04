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Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.

Головченко до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Накануне вечером Лукашенко распустил правительство Белоруссии. В четверг, 4 июня, он должен объявить новый состав кабинета министров. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в нем не будет.

О планах сменить правительство президент сообщил 25 мая, отметив, что сделает это до президентских выборов, намеченных на 9 августа.

До назначения Головченко правительство Белоруссии с августа 2018 года возглавлял Сергей Румас. Лукашенко заявил, что в правительство он не вернется. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Роман Головченко

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