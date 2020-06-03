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Оппозиция потребовала от ЦИК Белоруссии не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии оппозиционная Объединенная гражданская партия (ОГП) потребовала, чтобы Центризбирком отказал президенту Александру Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты.

"29 мая во время выступления на тракторном заводе в Минске Александр Лукашенко описал сценарий, по которому через несколько часов была организована провокация против членов инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно", - говорится в заявлении политсовета ОГП.

В заявлении подчеркнуто, что по многочисленным видеосвидетельствам видно, что члены инициативной группы Светланы Тихановской, в том числе Сергей Тихановский, не проявляли агрессии к кому-либо, "а провокация была организована с участием людей в форме сотрудников милиции".

Партия потребовала, чтобы генпрокурор и МВД привлекли к ответственности руководство УВД Гродно за незаконное задержание участников сбора подписей и незаконное содержание их под стражей.

От ЦИК ОГП потребовала "объявить предупреждение Лукашенко за использование служебных полномочий в рабочее время в целях предвыборной агитации, примером которой было его выступление на тракторном заводе", "обеспечить равные условия для выступлений на государственных предприятиях, в государственных организациях и учреждениях, а также на экранах и страницах государственных СМИ для всех кандидатов в президенты", "объявить Лукашенко предупреждение за организацию провокаций против членов инициативной группы Светланы Тихановской" и "на основании вышеизложенного отказать Лукашенко в регистрации в качестве кандидата в президенты".

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее муж, известный видеоблогер и руководитель ее инициативной группы Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников. В МВД участников акции обвинили в применении насилия к полицейским. На задержанных завели угооловное дело.

Белорусские правозащитники назвали Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

Объединенная гражданская партия - белорусская политическая партия либерально-консервативной ориентации. Она является одной из крупнейших партий в стране. Ее создали в 1995 году.

В настоящее время 14 потенциальных кандидатов в президенты проводят сбор подписей за свое выдвижение. В президентской избирательной кампании от ОГП принимает участие ее лидер Николай Козлов.

ОГП Белоруссия Сергей Тихановский Александр Лукашенко МВД Центризбирком Гродно

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