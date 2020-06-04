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Лукашенко призвал новое правительство "спасать то, что построено"

Президент посоветовал и министрам, и народу не ждать, что деньги "будут разбрасывать с вертолета"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новое правительство быстро и активно включиться в работу и спасать "то, что построено".

"Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать, я думаю, вы в тонусе все", - сказал Лукашенко на совещании по новому составу правительства в четверг. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено", - полагает президент. "Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем", - добавил он.

По словам Лукашенко, в нынешней непростой ситуации даже такие государства, как США и Россия, "не разбрасываются финансовыми средствами".

"Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем", - заявил президент.

Как сообщалось, в среду, 3 июня, Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Президент пообещал, что революционных перестановок в белорусском кабмине не будет. Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку.

Новым премьер-министром страны в четверг назначен Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Александр Лукашенко Белоруссия

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