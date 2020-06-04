Позиция Москвы по нефти и газу вызвала в Минске вопросы об углублении интеграции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Позиция российской стороны по ценам на нефть и вызывает в Минске вопросы, в чем должна заключаться интеграция в рамках Союзного государства, заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко. Он выступил в формате видеоконференции на экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

По его словам, в Минске считают, что цены в условиях единого рынка должны быть сопоставимы.

"Реализуемый российской стороной налоговый маневр коренным образом изменил условия работы белорусского нефтехимического комплекса. Ситуация продолжает ухудшаться", - сказал дипломат.

Посол отметил "неравные условия субсидирования иногда откровенно с дискриминацией белорусских производителей на рынке российском, существенные различия цены на природный газ, односторонние изменения в условиях поставки нефти, запрет на ввоз нефтепродуктов", "периодически возникающие ограничения с доступом к госзакупкам, вызывающие сахарные, овощные, молочные, мясные и прочие торговые войны".

В заключение Семашко заявил, что в Минске не просят преференций, а выступают за равные условия в сфере хозяйственной деятельности.