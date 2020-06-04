Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:52Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Недавние беспорядки в Вашингтоне привели к тому, что 114 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, заявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр.

"В период с субботу по сегодняшний день были ранены 114 сотрудников сил правопорядка, 22 из них были госпитализированы", - сказал он на пресс-конференции, объясняя, почему власти пошли на жесткие меры по восстановлению спокойствия в столице.

Барр напомнил, что в разгар беспорядков в непосредственной опасности оказались даже сотрудники секретной службы США, которые, в частности, отвечают за охрану президента страны. Генпрокурор рассказал, что многие сотрудники правоохранительных органов получили травмы головы, так как хулиганы бросали в них булыжники.

По словам Барра, в последние дни обстановка в городе - спокойная, а акции протеста против гибели по вине сотрудников полиции афроамериканца в Миннеаполисе проходят мирно.

Оппоненты президента США Дональда Трампа утверждают, что он требует чрезмерно жестких действий против участников беспорядков. В администрации США указывают, что ничего не имеют против мирных акций протеста, однако в то же время - намерены пресекать погромы и попытки столкновений с сотрудниками полиции.

Хроника 28 мая – 04 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США Вашингтон

Новости по теме

Новости

Силы Хафтара отошли на новые позиции вне Триполи

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Установлен подозреваемый в резонансном похищении трехлетней британки из отеля в Португалии

Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки

Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Волна беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США
Пандемия коронавируса

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');