Пентагон передумал возвращать военных с базы близ Вашингтона

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США отменил решение о о возвращении на место постоянной дислокации военнослужащих, отправленных в район близ Вашингтона.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил агентству Associated Press, что план отправки домой части примерно 1,3 тыс. действующих военнослужащих из района близ столицы изменился после внутренних переговоров в Пентагоне и участия министра обороны Марка Эспера во встрече в Белом доме.

Вечером в среду Маккарти впервые получил уведомление о приказе Пентагона отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), но через несколько часов Пентагон уведомил его, что Эспер отменил это решение.

Представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл также сообщил изданию The Hill, что численность войск в этом районе не изменилась. Войска действительной службы в районе столицы должны "оставаться в боевой готовности", но будут находиться за пределами самого округа Колумбия, говорится в его заявлении.

Войска были отправлены в столичный регион в начале этой недели после растущих протестов и гражданских беспорядков в связи с гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса.

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, который пригрозил развернуть войска для подавления протестов, если губернаторы не смогут совладать с демонстрантами, был недоволен пресс-конференцией, проведенной Эспером. Во время общения с журналистами министр обороны выступил против применения закона 1807 года, который позволит президенту развернуть войска по всей стране, чтобы ответить на протесты.

"Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и бывший член Национальной гвардии, вариант использования действующих сил в качестве правоохранительных органов должен применяться только в крайнем случае и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в подобной ситуации", - заявил он.

Между тем 21 сенатор от Демократической партии призвал минобороны США не использовать войска для подавления протестов в ответ на гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Мы настоятельно призываем вас воздержаться от использования Вооруженных сил Соединенных Штатов для подавления мирного, свободного самовыражения американцев, которые осуществляют свои гражданские свободы в призыве к тому, чтобы государственные учреждения соответствовали более высоким стандартам в борьбе за расовую справедливость", - написали сенаторы в письме, направленном Эсперу и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а задержанный повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, поджоги и грабежи магазинов и столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. В значительном числе штатов губернаторы ввели комендантский час, для противодействия демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.