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Пентагон вернет все регулярные войска, направленные в Вашингтон

Пентагон вернет все регулярные войска, направленные в Вашингтон
Бойцы Национальной гвардии США отдыхают у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер в пятницу подписал приказ о возвращении на свои базы всех подразделений регулярных войск, направленных в Вашингтон, сообщил министр Армии Райан Маккарти.

Ранее из Вашингтона уже были выведены 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, которые направлены в американскую столицу с базы в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина).

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Теперь выводятся оставшиеся 900 военнослужащих военной полиции, которые на этой неделе прибыли из Форт-Брэгга и базы Форт-Драм (штат-Нью-Йорк).

В понедельник Пентагон объявил об отправке 1600 военнослужащих Армии в район Вашингтона, которые должны обеспечивать порядок во время протестов и беспорядков в связи с гибелью афро-американца Джорджа Флойда по вине полицейских в Миннеаполисе.

В американских городах, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, вандализм, поджоги и грабежи, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. Губернаторы многих штатов ввели комендантский час и подняли Национальную гвардию.

В этих условиях президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону направить в Вашингтон регулярные войска.

Территорию вокруг Белого дома закрыли из-за протестов до 10 июня.

США Вашингтон Пентагон

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