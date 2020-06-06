В Пакистане зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Пакистана за минувшие сутки выявили рекордное для этой страны количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом лиц - 97, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабийя".

Таким образом, общее число скончавшихся лиц с коронавирусом выросло до 1 935.

Количество зарегистрированных случаев заболевания за сутки возросло на 4 374 - до 93 983.

Между тем, власти вынуждены прибегать к помощи волонтеров, чтобы в условиях распространения коронавируса убеждать население соблюдать социальную дистанцию.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял, что волонтеры также будут задействованы для доставки продовольствия бедным и нуждающимся слоям населения.

По данным оперативной команды по борьбе с коронавирусом, в Пакистане в волонтеры записались до 1 млн человек, и более 165 тыс. человек уже оказывают помощь властям.