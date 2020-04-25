В Пакистане медики потребовали выдать защиту для работы с больными COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Десятки докторов и медсестер в Пакистане объявили голодовку, требуя от властей обеспечить им надежную защиту при работе с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщает в субботу газета India Times.

Сотрудники сферы здравоохранения Пакистана последние несколько недель неоднократно заявляли о нехватке защитных костюмов для работы с больными. В апреле в городе Кветта из-за этого задержали 50 медиков.

Нынешнюю акцию медики объявили после того, как стало известно, что более 150 их коллег по всей стране уже заразились коронавирусом, поскольку работали с больными пациентами.

В Пакистане коронавирус выявили у 12 тыс. человек, скончались 256 человек.