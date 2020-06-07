Высланные из Праги российские дипломаты по плану вернутся в Москву в воскресенье

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объявленные Чехией персона нон грата двое российских дипломатов, как ожидается, в воскресенье прилетят в Россию, сообщил "Интерфаксу" замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

Как отметил Брюханов, "надеюсь, никаких с этим проблем не будет". "Пока информации, подтверждающей их прилет, я не получал", - сказал он агентству.

По информации собеседника "Интерфакса", дипломаты прибудут рейсом авиакомпании "Аэрофлот".

Брюханов отметил, что Россотрудничество в ближайшее время приступит к поиску новых сотрудников для замены высланных из страны.

Замглавы Россотрудничества отметил, что решение о симметричном ответе на шаги Чехии "будет еще предметом консультаций руководства министерства иностранных дел, консультаций с нашим посольством в Чехии".

Как сообщалось, 5 июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персона нон грата.

Чешский еженедельник Respekt ранее писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл гражданин России с ядом рицин. Москва, продолжает чешское радио, назвала это "журналистской уткой". Однако глава МИД Петржичек подтвердил приезд дипломата. От комментариев относительно того, был ли обнаружен у российского дипломата яд, чешский министр отказался.

В МИД РФ в пятницу заявили, что Россия предпримет адекватные ответные действия на высылку дипломатов из Чехии.