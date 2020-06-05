Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Чехии персона нон грата объявлены два российских дипломата, они будут высланы из страны, заявили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

Бабиш уточнил, что Служба безопасности и информации страны получила данные и доказательства о том, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер-министр.

"Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей", - заявил Томаш Петржичек.

Посольство России в Праге уже получило соответствующее уведомление от чешского МИДа.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - заявила дипмиссия.

Чешское радио связало высылку дипломатов с так называемым "рициновым делом".

В начале апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу. Затем в чешских СМИ появились публикации, будто бы в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом и с рицином в багаже якобы для отравления пражских чиновников.

По версии издания Respekt, мужчина проследовал в посольство России на ожидавшей его машине диппредставительства. В СМИ отмечают, что яд мог предназначаться для старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. Поводом для покушения на мэра Respekt назвало его решение назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могло готовиться из-за того, что он выступал за снос памятника Коневу. Обоих чиновников после этих публикаций начали усиленно охранять.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эти публикации противоречат здравому смыслу. По его словам, невозможно поверить в том, что чешские спецслужбы пропустили в страну человека со смертоносным ядом . Он подчеркнул, что "сотрудника (российского) посольства не было в этой истории, никто из сотрудников посольства не приезжал".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти публикации "утками".

На снос памятника Коневу российское посольство в Чехии заявило, что российская сторона на это ответит. СКР возбудил уголовное дело по факту сноса монумента. Песков заявил, что памятник нужно восстановить в Чехии либо в России.