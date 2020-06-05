МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский МИД пообещал "адекватный ответ" на высылку двух дипломатов из Чехии. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства. МИД уточнил, что persona non grata объявлены два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге.

"Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям, - заявило министерство. - Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать".

О высылке двух российских дипломатов ранее объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

По словам Бабиша, спецслужбы страны выяснили, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков". Это вызвало осложнения в двусторонних отношениях. Урегулировать конфликт дипломатическим путем не получилось, добавил министр иностранных дел.

В посольстве России в Праге заявили, что решение правительства Чехии основано на бездоказательных обвинениях.

Чешское радио связало высылку дипломатов с так называемым "рициновым делом".

В начале апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу. Затем в чешских СМИ появились публикации, будто бы в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом и с рицином в багаже якобы для отравления пражских чиновников.

По версии издания Respekt, мужчину встретила машина посольства России и отвезла в дипмиссию. Яд мог предназначаться для старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. Поводом для покушения на мэра Respekt назвало его решение назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могло готовиться из-за того, что он выступал за снос памятника Коневу. Оба чиновника после публикация были взяты под охрану.



В Москве отрицали, что такое возможно.