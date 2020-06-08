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ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,6%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экономика Японии в I квартале снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные. Предварительно сообщалось о падении ВВП на 0,9%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали пересмотр темпов падения до 0,5%.

Экономический кризис

Впервые за 4,5 года в экономике Японии произошла рецессия, вызванная последствиями пандемии коронавируса.

Потребительские расходы в январе-марте сократились на 0,8% в поквартальном выражении (ранее сообщалось о снижении на 0,7%). При этом капиталовложения бизнеса выросли на 1,5% против ранее объявленного сокращения на 0,5%.

Госрасходы не изменились (ранее - рост на 0,1%).

Экспорт упал на 6%, в то время как импорт сократился на 4,9%. Оба показателя остались на прежнем уровне.

В годовом измерении ВВП в январе-марте упал на 2,2%, в то время как предварительные данные оценивали сокращение в 3,4%. Эксперты ожидали пересмотра до 2,1%.

Экономисты говорят о том, что пересмотр в сторону улучшения капзатрат, возможно, не совсем точно отражает влияние пандемии, поскольку многие компании не представили свои данные к нужному сроку. Вероятно, именно те, кто не сумел вовремя прислать информацию, оказались наиболее серьезно затронуты вирусом, пишет MarketWatch.

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