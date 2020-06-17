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Японский экспорт рухнул в мае максимальными темпами более чем за 10 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Японский экспорт в мае сократился на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии на 28,3% в годовом измерении, до 4,18 трлн иен, сообщил Минфин страны. Показатель падал 18-й месяц подряд, но темпы падения были максимальными более чем за десять лет.

Экономический кризис

В том числе существенно снизились поставки за рубеж транспортного оборудования (на 60,3%), главным образом, автомобилей (на 64,1%), а также машинного оборудования (на 23,2%). Экспорт минерального топлива рухнул на 72,6%.

Среди основных торговых партнеров Японии экспорт в США сократился на 50,6%, в Китай - на 1,9%.

Аналитики ожидали менее значительного падения общего объема экспорта в мае - на 17,9%, отмечает Trading Economics. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали падение показателя на 22,9%. В апреле показатель сократился на 21,9%.

Импорт в прошлом месяце упал на 26,2% - до 5,02 трлн иен. Сокращение показателя было зафиксировано 13-й месяц подряд и обусловлено, главным образом, падением импорта минерального топлива (на 57,5%).

Дефицит внешней торговли Японии в мае составил 833,4 млрд иен по сравнению с 965,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали дефицит на уровне 970,8 млрд иен.

Япония Минфин коронавирус

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